„Uda Classics in Oedt“ Vier Konzerte auf vier Etagen in der Burg Uda

Für den Jazztrompeter und „KinG“-Vorsitzenden Markus Türk zeigt das Projekt, „wie breit wir in der Initiative aufgestellt sind. Zuletzt Poetry-Slam und Dub-Music in der Scheune, jetzt Celtic-Folk vor und Klassik in der Burg Uda.“ Karl Willmen, Vorsitzender des Heimatvereins Oedt, hofft, „dass die Veranstaltung mit klassischer Musik gut angenommen wird und so etwas nicht nur einmal stattfindet. Die Veranstaltung „Uda Classics“ solle „der Auftakt sein für die weitere kulturelle Nutzung des Burggeländes, das den Oedtern sehr am Herzen liegt“, so Willmen weiter. Maximal 100 Karten (für vier Durchgänge à 25 Personen) sind ausschließlich im Vorverkauf für 25 Euro erhältlich im Grefrather Bioladen, Hohe Straße 18, und bei Zartingen, Obertor 1 in Oedt.