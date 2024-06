Altes reparieren, Biodiversität fördern Viele Anregungen beim ersten Nachhaltigkeitstag in Grefrath

In der Albert-Mooren-Halle selbst konnten Besucher am Stand der Wählergemeinschaft GOVM den eigenen CO 2 -Fußabdruck berechnen. Die Ergebnisse waren meistens eher erschreckend, da war man sich einig. Direkt daneben warb das Repair-Café für sein Angebot: An jedem letzten Samstag im Monat kommen Experten für verschiedenste Anwendungsgebiete zusammen und bieten ihre Expertisen an, um ehrenamtlich und kostenlos bei Reparaturen von Haushaltsgegenständen zu helfen. „Von Holzartikeln über Elektrogeräte, Nähmaschinen und Kleidung und so weiter“, zählte Christian Camps auf, „wir kriegen eigentlich das meiste wieder hin.“ Zwei Drittel der Reparaturen sei erfolgreich, fügte Georg Fasselt hinzu.