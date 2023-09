Einsatz für Pferde in Not Pferdeschutzverein sucht eine neue Heimat

Zunächst fand der Verein für die Pferde Flächen in Wachtendonk und Kempen, seit 2017 nutzen die Ehrenamtler ein Areal am Tetendonk in Grefrath, versorgen die Tiere und kümmern sich um Weiden, Boxen und Offenställe. Doch dort ist bald Schluss: Zum 31. März 2024 hat der Verein die Kündigung erhalten. „Darüber sind wir sehr traurig und enttäuscht, weil wir uns dort immer sehr wohl und heimisch gefühlt haben“, teilt der Verein auf seiner Internetseite mit. Deshalb suchen die Tierfreunde nun eine neue Heimat für die Pferde in Not – und das am besten für immer.