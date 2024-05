Auszeichnung für Grefrather Heinz Aandekerk erhält Bundesverdienstmedaille

Aandekerk hat sich vielfältig in der Gemeinde Grefrath engagiert. Als SPD-Mitglied war er in der Zeit von 1989 bis 2014 im Gemeinderat und in vielen seiner Ausschüsse tätig gewesen, etwa als Vorsitzender des Sportausschusses sowie des Jugend-, Senioren-, und Sozialausschusses. 15 Jahre war er Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Grefrath. Heute ist er deren Ehrenvorsitzender.