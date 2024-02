Schmierereien und Zerstörungen Vandalismus im Eisstadion in Grefrath

Zuletzt hatte das Stadion-Team zu Beginn der Eislaufsaison mehrfach Schmierereien durch Stifte in den neuen Anlagen bemerkt. Konsequenz daraus: Wer eine der Eisdisco-Veranstaltungen besucht, darf keine Permanentmarker mehr mit ins Stadion nehmen. „Teilweise hatten Besucher fünf Stifte in der Tasche, da haben wir uns wirklich gefragt, was will jemand damit, der Eislaufen möchte?“, sagt Lankes. Bei den Kontrollen am Eingang werde deshalb weiterhin darauf hingewiesen, dass man die Permanentmarker nicht mit hineinnehmen dürfe.