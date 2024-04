Grefrath und Kempens sind dabei Erste Ideen für Projekte in der „Leader“-Region

Die Förderphase geht noch bis Ende 2028. Bis dahin können laufend Projektideen eingereicht werden. Bei der letzten Sitzung in der Dorfstube in Wankum im März wurden die eingereichten Ideen schon intensiv besprochen. In der Dorfstube befindet sich das „Leader“-Büro. Das Regionalmanagement ist die Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger: Seit September können sie aus den beteiligten Kommunen Ideen und Projekte einbringen, die möglicherweise für eine Förderung durch das „Leader“-Programm in Frage kommen. Sie müssen in eines der Themenfelder passen, die gefördert werden. Das sind die Themenfelder „Tourismus, Freizeit und Kultur“, „Mobilität und Verbindungen“, „Regionalität und Nachhaltigkeit“ sowie „Lebenswerter Niederrhein“. „Aktuell kommen laufend Ideen rein und wir arbeiten daran, diese auszuarbeiten und zur Projektreife zu bringen“, erklärte Melanie Dornis, ebenfalls Regionalmanagerin.