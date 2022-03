Bewerbung als Leader-Region : Kreisübergreifend Menschen bewegen

Kempen/Grefrath Zusammen mit vier weiteren Kommunen in den unmittelbaren Nachbarschaft haben sich Kempen und Grefrath an der Bewerbung als Leader-Region beteiligt. Im Mittelpunkt steht das Motto „Kreise verbinden — Menschen bewegen“.

Sechs Kommunen möchten in der Förderperiode 2023 bis 2027 Leader-Region werden: Wachtendonk, Issum, Kerken, Rheurdt – und Kempen und Grefrath. Anfang März wurde die Bewerbung eingereicht, jetzt wurde sie im Michael-Buyx-Haus in Kerken vorgestellt. Das Leader-Programm ist ein Förderinstrument der Europäischen Union und des Landes Nordrhein-Westfalen, das auf die Entwicklung des ländlichen Raumes abzielt. Die Leader-Regionen erhalten Fördergelder aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), des Bundes und der Länder.

Laura Bürkert betont „die großen Chancen, die in unserer kreisübergreifenden Bewerbung gesehen werden dürfen“. Mobilität, Tourismus und der lebenswerte Niederrhein für Jung und Alt – das seien Themen, die in der Leader-Region überall bewegt werden wollen. Dazu brauche es die Menschen vor Ort: „Sie kennen ihre Region, ihre Stadt oder Gemeinde am besten.“ Im Laufe des Bewerbungsprozesses seien für Grefrath viele Ideen und Projektvorschläge eingegangen, die man bei einem Zuschlag zu berücksichtigen versuche. Eine optimierte Radwegeverbindung direkt von und nach Wachtendonk sei ein solcher Vorschlag. „Dazu zählt auch der Wunsch nach öffentlichen Toiletten am Wegesrand oder die Ermöglichung von Beleuchtung im öffentlichen Raum.“