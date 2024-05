Klimaschutz in Grefrath Grefrather Umweltausschuss kommt doch zu Ergebnissen

Dass bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen CO 2 -neutrale Varianten zu bevorzugen seien, das führte die Verwaltung in ihrer Stellungnahme als bereits erledigt aus. Nun wurde es durch die Beschluss quasi in Stein gemeißelt, dass eine Prüfung zu diesem Sachverhalt erfolgen muss. Ebenso einstimmig – wie übrigens bei allen Tagesordnungspunkten – wurde nach ausführlicher Debatte beschlossen, dass die Verwaltung im jährlichen Rhythmus über bisherige Entwicklungen und Ergebnisse berichten soll – auch als Informationsquelle für die Bürgerschaft.