Retten, löschen, bergen – und musizieren Trommlerkorps der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath feiert 100 Jahre

Das Wochenende stand im Zeichen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Trommlerkorps, das schon am Samstagabend mit einem Festbankett gestartet war. Am Sonntag dann folgte ein buntes Fest für Freunde und Familien. Höhepunkt war der Festumzug, der sich gegen 10.30 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus am Rathausplatz in Bewegung setzte. Zahlreiche musiktreibende Vereine aus der näheren und weiteren Umgebung hatten ihre Teilnahme zugesagt: das Fanfaren- und Majorettenkorps Blau-Weiß Kempen, das Trommler- und Pfeiferkorps Schmalbroich, der Musikverein St. Hubert, das Trommlercorps Einigkeit Vinkrath, der Musikverein Oedt, das Tambourcorps Frei Weg Wachtendonk, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst, der Kirchenchor Grefrath, das Trommlercorps Frisch auf Kaldenkirchen und der Musikverein Grefrath sowie das Pfarrorchester von St. Lambertus Leuth. Hinzu kamen Vertreter von Schützenbruderschaften, von Turnerschaft und Spiel- und Sportverein, so dass gut 1000 Teilnehmende in Uniform, mit blinkendem Schützensilber, schmucken Fahnen oder glänzenden Trompeten zu bewundern waren.