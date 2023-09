1000 Teilnehmer im Festzug erwartet Trommlerkorps der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath feiert Jubiläum

Das Trommlerkorps der Freiwilligen Feuerwehr in Grefrath feiert im September das 100-jährige Bestehen. 22 aktive Spielleute und sieben passive Kameraden gehören dem 1923 gegründeten Verein heute an. Das Trommlerkorps will das Jubiläum zunächst am Samstag, 9. September, intern begehen, wenn mit der ganzen „Trommlerkorps-Familie“ beim Ehrenvorsitzenden und Ehrentambourmajor Theo Dückers, beim Tambourmajor Heinz Klingen und beim Vorsitzenden Dennis Masmanns jeweils ein Prunkbaum errichtet wird.