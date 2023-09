„Weißt du noch?“ Rund 200 Besucher beim Ehemaligentreffen in Mülhausen

Ähnlich so bei der 18-jährigen Caro. Sie gehört zum Abi-Jahrgang 2023. Ganz besonders gefielen ihr Klassenfahrten nach Hamburg, Madrid und mehr. „Gerade bei der Stufenfahrt hat man auf einmal Leute, die man kaum kannte, viel näher kennengelernt. Das war sehr schön“, berichtete sie am Samstag. Weniger positive Erinnerungen? „Hausaufgaben definitiv. Ich weiß, Klassiker“, so die junge Frau lachend, bevor sie hinzufügte: „Und dass ich mir beim Lernen bei vielen Sachen so unnötig Stress gemacht habe, obwohl das gar nicht nötig war. Am Schluss weiß man es wohl immer besser.“ Sie bereitet sich nun auf den Start ins Uni-Leben in Osnabrück vor, auch eine WG ist schon gefunden. „Da freue ich mich sehr drauf“, erzählte sie.