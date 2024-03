Sport in Grefrath Tennisclub Rot-Weiß zählt immer mehr Mitglieder

Der Grefrather Tennisclub Rot-Weiß verzeichnet steigende Mitgliederzahlen. Wie der Verein nach der Mitgliederversammlung im Sporthotel Grefrather Hof mitteilte, zählt der Verein aktuell bereits über 210 Mitglieder und wächst weiter. Maßgeblich habe dazu das vereinsinterne Förderprogramm „Tenniskind 2023 ff.“ beigetragen, das auch 2024 fortgesetzt werde. Das Trainerteam um Audy Mohabiersing ermögliche Kindern ab sechs Jahren den Einstieg in den Tennissport, so Jugendwartin Christiane Vanck. Bei der Mitgliederversammlung schaute der 1. Vorsitzende Frank Röskes auf ein rundum positives Jahr für den Verein zurück. Gefördert durch das Landesprogramm „Moderne Sportstätten“ konnten eine Solarthermie-Anlage am Clubhaus und eine neue Elektroinstallation umgesetzt werden.