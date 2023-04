Feuerwehr-Einsatz in Grefrath Technischer Defekt im Batteriespeicher löste Brand aus

Am Mittwoch war die gesamte Grefrather Freiwillige Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Zweiparteienhaus am Bleichweg gerufen worden. Hier war ein Batteriespeicher einer Photovoltaik-Anlage in Brand geraten. Verdachtsmomente für ein mögliches strafrechtliches Verhalten seien durch die Einsatzkräfte nicht festgestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.