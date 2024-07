Agrobusiness Niederrhein Technikklasse aus Grefrath will Gartenbauern beim Wassersparen helfen

Wie können Wasser, Energie und Dünger im Gartenbau eingespart werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Technikklasse der Schule an der Dorenburg in Grefrath in einem Projekt, gemeinsam mit Gartenbau Dercks aus Walbeck und Systementwickler ITQ aus Duisburg. Das berichtet das Netzwerk Agrobusiness Niederrhein. Die Mitglieder des Vereins stammen nicht nur aus den zentralen Wirtschaftszweigen Gartenbau und Landwirtschaft, sondern auch aus angelagerten Themenfeldern wie etwa Lebensmittelerzeugung, Logistik oder Forschung und Bildung.