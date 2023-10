Für Kegelclubs, Freunde und Nachbarn „Quattrolon“ in Grefrath geht in die nächste Runde

Der „Quattrolon“ findet an vier Orten in Grefrath statt. Es handelt sich um die beiden Restaurants „Alt Grefrath“ und „Franzuse Hüske“, die Gaststätte „Zum Fürsten Blücher“ und das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath. An jedem Ort erwartet die Teams eine unterhaltsame Aufgabe, die es in gemeinschaftlicher Arbeit zu lösen gilt. Teamgeist, Pfiffigkeit und Konzentration sind dabei gefordert.