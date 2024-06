Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt Ein bunter Tag zur Nachhaltigkeit

Das Wort Nachhaltigkeit bestimmt seit einigen Jahren viele Diskussionen. Was genau sich dahinter verbergen kann, soll jetzt der erste Nachhaltigkeitstag der Gemeinde Grefrath zeigen, der am kommenden Samstag, 15. Juni, von 13 bis 17 Uhr rund um die Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt stattfindet – und der zugleich eine Gelegenheit ist, die Halle noch einmal zu besichtigen, bevor sie für umfangreiche Sanierungsarbeiten für längere Zeit geschlossen wird. „Verschiedene Gruppen und Vereine stellen sich und ihre Arbeit vor und rücken dabei das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus. Es gibt Spaß für Groß und Klein, ein Repair-Café, verschiedene Infostände zum Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien sowie musikalische Darbietungen“, so die Gemeinde.