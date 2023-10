Gedanken zum Jenseits Schlosstheater Moers zu Gast im Freilichtmuseum

Intendant Ulrich Greb und Sina Corsel (Dramaturgie und Pressearbeit), beide beim Schlosstheater Moers beheimatet, machen auf eine szenische Lesung in und um die Dorenburg im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath aufmerksam. Das Hauptthema der Lesung ist seit Ewigkeiten ein fester Bestandteil des menschlichen Lebens: der Tod. Am Dienstag, 31. Oktober, und am Mittwoch, 1. November, findet jeweils um 17 Uhr im Freilichtmuseum die Aufführung mit dem Titel „Jenseits von Moers“ statt.