Leben in Grefrath Grefrath sucht Fachkraft für Schulsozialarbeit

Um die Schulsozialarbeit an der Schule an der Dorenburg sicherzustellen, ist die Gemeindeverwaltung vom Rat beauftragt worden, eine halbe Planstelle einzurichten. Zunächst sollte diese Stelle mit einem befristeten Arbeitsverhältnis besetzt werden. Doch im Schulausschuss am 6. Juni wurde in der Debatte deutlich, dass von Seiten der Politik eher ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gewünscht wird.