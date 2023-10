Kursangebot erweitert Grefrath startet in die Hallenbad-Saison

In Grefrath beginnt am Montag, 16. Oktober, die Hallenbad-Saison. Darauf machen die Gemeindewerke Grefrath als Betreiber der Grefrather Bäder aufmerksam. Nachdem das Freibad an der Dorenburg Mitte September für menschliche Besucher schloss und eine Woche später die Hunde in den Becken schwimmen und toben durften, hat das Bäderteam nun das Hallenbad an der Stadionstraße 69a wieder fit für Herbst und Winter gemacht.