Für einen angenehmeren Start ins Leben Frauen starten Crowdfunding für Frühchen-Hängematte

Damit die Hängematte in jedem Inkubator, aber auch in einem Wärmebett genutzt werden kann, hat Althoff dazu ein Gestell entwickelt, ein Motor darin lässt die Hängematte sanft schwingen. Weiche textile EKG-Elektroden sind integriert, damit soll auch das Verletzungsrisiko am Körper des Babys durch die bislang klebenden Elektroden vermindert werden. Studien zeigten positive Effekte für die Hängematten-Lagerung von Frühgeborenen, heißt es von Kluba Medical. Dazu zählen etwa eine verbesserte Herz- und Atemfrequenz, weniger Schmerzen und eine schnellere Entwicklung in vielen Bereichen. Dennoch gebe es bislang keine Frühgeborenen-Hängematte, die als Medizinprodukt zugelassen sei und die Kliniken ohne Risiken verwenden könnten.