Niersverband sammelt tote Fische ein : Starkregen führt zu Fischsterben in der Niers

Grefrath Nach dem Starkregen am 4. Juni wurden entlang der Niers tote Fische entdeckt. Der Niersverband ist zuversichtlich, dass sich das Gewässer erholen wird. Mitarbeiter sammeln die toten Tiere ein.

Der Starkregen am vergangenen Freitag hat zu einem Fischsterben in der Niers geführt. Das teilte der Niersverband am Dienstag mit. In den vergangenen Tagen waren entlang der Niers tote Fische entdeckt worden, unter anderem in der Nähe der Langendonker Mühle in Grefrath. Kommt es zu Starkregenereignissen auf befestigten Flächen, etwa in den Städten, fließen deutlich größere Wassermengen als üblich in die Kanalisaton und in Richtung Kläranlage, beziehungsweise über Regenwasserkanäle in Richtung Gewässer. Bei starkem Regen sei die Speicherkapazität dieser Systeme aber irgendwann ausgeschöpft. Dann komme es zu einem kontrollierten Überlauf in das nächstgelegene Gewässer, erklärt der Niersverband.