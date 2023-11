Große Hits und ein Vier-Gänge-Menü Stage Dream Academy begeistert mit Musical-Show

Grefrath · In der Albert-Mooren-Halle in Oedt präsentierte die Stage Dream Academy am Wochenende ein fulminantes Spektakel. Zu beliebten Hits aus den großen Musicals gab es ein passendes Vier-Gänge-Menü – inklusive Gummi-Vampirgebiss.

06.11.2023, 05:15 Uhr

In der Oedter Albert-Mooren-Halle bot die Stage Dream Academy an drei Abenden eine mitreißende Show. Foto: Norbert Prümen

Bunte Lichter, dynamische Tanzeinlagen und gutes Essen. All das wurde am Wochenende den Gästen der „Glamour Grand Show“ geboten, die die Stage Dream Academy in der Albert-Mooren-Halle ausrichtete. Die staatlich anerkannte Musical- und Tanzschule präsentierte nach knapp einem Jahr harter Arbeit ihre neue Show, bestehend aus einem bunten Medley der größten Musical-Hits. Begleitet wurde die Show durch ein eigens für diese Aufführung zusammengestelltes Vier-Gänge-Menü. Der Abend startete frech und freizügig mit der Eröffnungsnummer des Musicals „Cabaret“, „Willkommen im Cabaret“, und leitete ein ausgelassenes Treiben ein. Als Moderatorin für den Abend begrüßte Ursula Nethen-Bodewitz die Zuschauer. Nach einem ersten Vorgeschmack von „Musical-Flair“ wurden der erste und zweite Gang aufgetischt. Eine Rosenkohlcremsuppe vorab in Anlehnung an das Lied „Vielen Dank für die Blumen“, und ein Salat im Stil von „Tarzan“. Neben fetzigen Gute-Laune-Liedern bot das Ensemble auch emotionale Stücke, wie „Dir gehört mein Herz“ aus „Tarzan“, gesungen von Jennifer Marquardt, und „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“, gesungen von Dorothee Velten. „Liebe ist ein großes Thema heute Abend“, merkte Nethen-Bodewitz an. Bei solch einer Ansage durften selbstverständlich Klassiker wie „Das Phantom der Oper“ und Disneys „Märchen schreibt die Zeit“ nicht fehlen. Mit Leidenschaft und Engagement rissen die Bühnenkünstler das Publikum mit. David Goyens-Pick, Schulleiter der Stage Dream Academy, war sichtlich stolz: „Wir sind in der Umgebung schon einzigartig, weil wir eine staatlich anerkannte, berufliche Ausbildung im Sektor Musical anbieten. Auch mögen wir die familiäre Atmosphäre innerhalb der Gruppe sehr.“ Auch das Essen gefiel den Gästen, zur Freude von Babett Karpekiel. Die Idee hinter den Musical-Bezügen im Menü kam nämlich von ihr. „Wenn es schon ein Musical-Dinner ist, dann muss das auch im ganzen Abendprogramm zu spüren sein“, sagte sie. Es fließe viel Mühe und Herzblut in das aufwendige Essen. Und das zahlte sich aus: Die Stimmung war auf einem Hoch, als der Hauptgang, bestehend aus einem gefüllten Schweinerollbraten, inspiriert von „Schattenland“ aus dem „König der Löwen“, und das Dessert in Form einer Nuss-Nougat-Schnitte inklusive Gummi-Vampirgebiss für das Musical „Tanz der Vampire“ den Abschluss des Menüs markierten. Nach dem „Tanz der Vampire“ rundete die starke Stimme von Hannah Hagenkort und der Rest des Ensembles mit Liedern aus „Sister Act“ das Finale ab. Der Saal bebte, als sich Nonnen in gold-glitzernden Pailletten-Outfits vor dem Publikum verbeugten.

(sore)