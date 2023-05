Ortsgruppentagung der DLRG in Grefrath Warteliste für Kinder-Schwimmkurse ist lang

Ausbildungsleiter Volker Tobeck konnte stolz auf die große Zahl der Ausbildenden blicken. Von 42 Ausbildungskräften ist die Hälfte unter 30 Jahre. „Dieses großes Potenzial muss gefördert werden in der Entwicklung zum Trainer“, betonte Tobeck. Die 42 Ausbildungskräfte, darunter fünf Neueinsteiger, betreuen zurzeit 18 Gruppen. Die Warteliste für die Schwimmkurse ist lang: 210 Kinder warten auf ihren Start zum Erreichen des „Seepferdchens“, 25 haben dies in der letzten Saison geschafft, dazu fünf „Wasserflöhe“ und 25 „Seeräuber“. Das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze haben 28 Kinder geschafft, in Silber 31 und in Gold 21. Dazu kamen acht Juniorretter. Das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze erreichten 18, in Silber sechs und in Gold zehn Schwimmerinnen und Schwimmer. Insgesamt konnten über 70 Rettungsschwimmprüfungen und Rettungsfähigkeiten erfolgreich abgelegt werden. Tobeck wies auch darauf hin, dass der Verein ein Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt bis 2024 zu erstellen und umzusetzen hat, damit etwa die Förderung durch den Landessportbund gewährleistet bleibt.