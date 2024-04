Mobilität in Grefrath SPD will neuen Fahrweg für Buslinie 93

Die Grefrather SPD-Fraktion hat den Antrag gestellt, die großen Wohngebiete rund um die Freventstraße und Weststraße und künftig auch das noch zu erschaffene Wohngebiet im Mayfeld an den ÖPNV anzubinden. In westlicher und östlicher Richtung stehen in Grefrath über den Tag halbstündliche Verbindungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zur Verfügung. Auch in Richtung Süden fahren insgesamt drei Linien – nach Krefeld oder Mönchengladbach. Nur in nördlicher Richtung kommt ein direkter Anschluss in keinem Fahrplan vor.