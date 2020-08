Kostenpflichtiger Inhalt: Programm für Grefrath : SPD will bezahlbares Wohnen und bessere Schulen

An der Bahnstraße in Grefrath investiert die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (GWG) in neue Wohnungen und die Modernisierung des Bestands. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Grefrather Sozialdemokraten fordern in ihrem Programm zur Gemeinderatswahl, dass Brachflächen wie die Nato-Kaserne in Vinkrath oder das Girmes-Gelände in Oedt wieder in den Gemeindebesitz gelangen.