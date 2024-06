Ehrenamt im Kreis Viersen Auszeichnung für engagierte Menschen aus Grefrath

Bernd Bedronka kündigte an, dass seine Laudatio für den Preisträger des Maja-Schmitz-Peick-Preises wohl länger ausfallen werde. Es sei unmöglich, Hürens rund 60-jähriges Wirken im Ehrenamt in einer eher kürzeren Rede zusammenzufassen: geboren und aufgewachsen in Oedt, zum Mokettweber ausgebildet, erst in den Betriebsrat der Johannes Girmes AG, wenig später zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt, dann stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, seit 1971 in der SPD, seit 1974 in der Awo, 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.