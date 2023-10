Zeitung „Der Sozialdemokrat“ über die Grenze geschmuggelt Wie die Sozialdemokratie in Grefrath ihren Anfang nahm

„Das socialdemokratische Element sorgt mit den Querulanten dafür, gelegentlich die Arbeiter unzufrieden zu machen!“ So beurteilt Johannes Spickenheuer, Bürgermeister in Grefrath von 1851 bis 1901, das Aufkommen der Sozialdemokratie in seiner Gemeinde. Grefrath und Oedt verändern sich. Beide Ortsteile sind seit Jahrhunderten ländlich geprägt und katholisch. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt auch hier die Industrialisierung.