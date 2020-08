Grefrath InTakt : Gute Laune bei der Sommernacht auf dem Grefrather Markt

Grefrath Unter den besonderen Corona-Schutzvorschriften fand am Samstagabend die dritte Sommernacht der Werbegemeinschaft „Grefrath InTakt“ auf dem Marktplatz statt.

„Einmal bitte Hände desinfizieren.“, So begrüßt Helmut Thönes, Geschäftsführer von „Grefrath InTakt“, am Samstagabend jeden Gast auf dem Marktplatz in Grefrath. Wer das Gelände mit den zwölf Biertischgarnituren hinter dem rot-weißen Absperrband betreten möchte, der kommt an der Desinfektionsstation nicht vorbei. Gäste, allesamt mit einer Mund-Nasen-Abdeckung versehen, tragen Kühltaschen und Körbe.