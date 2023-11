St. Martin 2023 So zieht St. Martin durch Grefrath, Oedt, Vinkrath und Mülhausen

In Vinkrath zieht der Martinszug am Freitag, 10. November. Aufstellung ist um 17.15 Uhr an der Dorfstraße, Höhe Buschbäckerhof. Der Zug zieht über Dorfstraße, Mörtelsstraße bis Einmündung Bousch, Wende und Gegenzug, Mörtelsstraße, Am Graben bis Haus Nr. 95, In der Floeth, Mantelteilung am Martinsfeuer auf der Wiese Höges, In der Floeth, Rütersend, Friedhofsweg bis Kirche.