Niederrheinisches Freilichtmuseum in Grefrath „Nacht der Sinne“ lockte mit viel Musik

Der Geruch von frischer Zuckerwatte und die sanften Klänge der Musik begrüßen die Besucher schon am Eingang. Für die „Nacht der Sinne“ hat sich das Niederrheinische Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath abermals in eine große Bühne verwandelt und bietet ein vielfältiges Programm für Jung und Alt.