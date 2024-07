Sommerferien in NRW Wo Hund und Katze All-inclusive-Urlaub machen

Grefrath · „Marions Tierparadies“ liegt idyllisch an der Niers in Grefrath. Machen Herrchen und Frauchen Urlaub, ziehen die Vierbeiner bei Karl Heinz Oemmelen und Marlies Johannes ein. Was Hund, Katze oder Meerschweinchen dort erwartet.

01.07.2024 , 17:00 Uhr

Karl Heinz Oemmelen und seine Frau Marlies Johannes stehen vor dem ehemaligen Schweinestall. Heute ist es ein Katzenhaus – natürlich mit gesicherter Schleuse. Foto: male