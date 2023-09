Großes Schützenfest zum Jubiläum Vitus-Schützen in Oedt feiern das 550-jährige Bestehen

Vor den großen Festumzug nun am Sonntag konnten die Oedter bereits ihren Schützen beim samstäglichen Schützenumzug zujubeln. Traditionell führt dieser Zug auch zum Oedter Altenzentrum an der Oststraße. Am Abend erklangen dann bedächtige Töne beim Zapfenstreich an der Kirche St. Vitus. Ganz andere Töne waren danach auf dem Jubiläumsball mit der Band Saturn im Schützenzelt an der Mühlengasse zu hören. Am Sonntag folgte die feierliche Schützenmesse in St. Vitus mit anschließender Kranzniederlegung auf dem Oedter Friedhof.