Aktion zum Saison-Ende Fröhliches Hundeschwimmen im Freibad in Grefrath

Grefrath · Zum Ende der Saison durften am Wochenende im Freibad an der Dorenburg in Grefrath die Vierbeiner ins Wasser. Zahlreiche Hunde aller Rassen und Größen kamen.

25.09.2023, 05:15 Uhr

Hundeschwimmen in Grefrath 2023 15 Bilder Foto: Norbert Prümen

„Ein Erwachsener, ein Hund. Sitz!“ Am Kassenhäuschen des Freibades an der Dorenburg steht die nächste Hundehalterin, die ein Ticket lösen möchte. Nebst Vierbeiner selbstverständlich, der es kaum erwarten kann, ins Bad zu kommen. Schon von Weitem ist Gebell von Hunden aller Rassen und Größen zu hören – die hellen Stimmen der kleinen Hunde, das dunkle „Wuff“ der großen Tiere. Und jeder Hund, der an der Kasse steht und auf den Einlass wartet, ist ungeduldig. Das sieht man deutlich. Hier geht es zur Bilderstrecke: Hundeschwimmen in Grefrath 2023