Eislaufen in Grefrath So ist das Eisstadion über Karneval und bis März geöffnet

Die Eislauftage bis zum Saisonende sind also gezählt. Bevor allerdings die Außenbahn und das Außenzelt am 3. März schließen, steht für Freitag, 1. März, die letzte große Eisdisco auf dem Programm. Und wenn der Außenbereich schon abgetaut ist, findet in der Eissport- und Eventhalle, am Freitag, 8. März, das letzte „Ice-Highlight“ der Eislaufsaison statt. Bei der großen Abtau-Party sollen Eislauf- und Partyfreunde noch einmal auf Ihre Kosten kommen – und das zu reduzierten Eintrittspreisen und bei Inbetriebnahme der gesamten Eisdisco-Kulisse und Technik.