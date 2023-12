Niederrheinisches Freilichtmuseum in Grefrath Ein zauberhafter Weihnachtsmarkt für Familien

Andere gehen an die Arbeit. In der Schmiede steht Alberto, mit einer dicken Lederschürze ausgerüstet, am Amboss und bearbeitet das Eisenblatt, das Schmiedemeister Heinz Billen mit der langen Zange festhält, mit einer Drahtbürste. „Jetzt übernimmst du die Zange und trägst sie vorsichtig zum Wassereimer. Eintauchen und langsam hin und her bewegen“, gibt Billen vor. Voller Konzentration folgt der Siebenjährige den Anweisungen. Es zischt im Eimer, dann ist der Garderobenhaken in Blattform abgekühlt und damit fertig zum Mitnehmen.