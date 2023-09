Zukunft der Kirche in Grefrath Ein Raum für 30.111 Katholiken

In den Sommerferien 2023 gab es zudem nur zwei Messen am Wochenende, je eine in den beiden „großen“ Kirchen in Grefrath und Oedt. In den beiden „kleineren“ Kirchen in Mülhausen und Vinkrath gab es Wortgottesdienstfeiern, in denen auch die Kommunion ausgeteilt wurde. Rückblickend kann man sagen, dass die Änderungen gut angenommen wurden. Mit Beginn des neuen Kirchenjahres am 1. Advent 2023 wird es zudem in Mülhausen, Vinkrath und Oedt mindestens eine Wortgottesdienstfeier an den Wochenenden geben. Dazu sind bereits zwölf Gottesdienstleiterinnen und -leiter ausgebildet worden.