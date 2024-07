Entspannt beim Spaziergang Sennenhunde trainieren in der Grasheide

Die Mülhausener Grasheide hat sich am vergangenen Wochenende in einen Geisterwald verwandelt: Merkwürdige Gestalten baumeln an manchen Bäumen, auf dem Boden stehen bis zu einen Meter hohe weiße Türmchen, bunte Flatterbänder und magisch wirkende Gegenstände säumten den Weg. Der Weg führt von der „Fluchtburg“ entlang an der Motte „Horbes Bergske“ vorbei, weiter geht es parallel zur Niers und schließlich durch dichtes Gebüsch entlang der Landwehren an der Beerendonk. Was ist hier passiert oder soll noch etwas passieren?, fragt sich der Besucher des Waldes.