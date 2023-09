Nachwuchs für Familienunternehmen in Grefrath Wehnen stolz auf sechste Generation im Schreinerhandwerk

Über sechs Generationen hinweg ist die Familie dem Schreinerhandwerk treu geblieben und hat es lediglich an die Zeiten angepasst. Das war schon 1900 so, als Johann Jakob Wehnen die elterliche Stellmacherei in eine Schreinerei und ein Baugeschäft überführte. „In dieser Zeit wurden von uns komplette Häuser gebaut“, berichtet Werner Wehnen von den Tätigkeiten seines Großvaters. Sein Vater Karl Wehnen war es dann, der 1935 die Firma Möbel Wehnen ins Leben rief, und das im Ortskern von Grefrath an der Vinkrather Straße 2. Lange konnte er sich an seinem Unternehmen nicht erfreuen. Er fiel im Zweiten Weltkrieg.