Nachhaltig und schön Warum die Abtei-Kerzen Unikate sind

Einkocher steht neben Einkocher, daneben etliche Fritteusen in den unterschiedlichsten Größen. Ein aromatischer Duft liegt in der Luft. Nein, nicht vom Essen, denn in den verschiedenen Gerätschaften wird weder eingekocht noch zubereitet. Vielmehr dienen Einkocher und Fritteusen dem Schmelzen von Kerzen- und Bienenwachs. Genau dieser angenehme Geruch des Wachses ist es, der den kleinen Kellerraum in der Abtei Mariendonk ausfüllt, den Schaffensbereich von Schwester Anna.