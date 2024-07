Wer wird Nachfolger von Manfred Wolfers jr.? Schützen in Mülhausen laden ein zum Vogelschuss

Mülhausen · In Grefrath-Mülhausen legen die Schützen am Samstag, 6. Juli, auf den Vogel an. Für Speisen, Getränke und Hüpfburg ist gesorgt. 2019 fiel der Vogel erst mit dem 466. Schuss von der Stange.

04.07.2024 , 18:00 Uhr

Das Erinnerungsfoto: 2019 holte Manfred Wolfers jr. am Abend den Vogel von der Stange. Foto: Kurt Lübke

Die St.-Heinrich- und St.-Vitus-Schützenbruderschaft Mülhausen lädt für Samstag, 6. Juli, zum traditionellen Königsvogelschießen ein. Das amtierende Königshaus mit dem Königspaar Manfred Wolfers jun. mit Katrin Lichtenstein und den Ministerpaaren Michael und Susanne Lennertz sowie Daniel und Silke Heller blicken auf eine corona-bedingt um zwei Jahre verlängerte erfolgreiche Amtszeit von insgesamt fünf Jahren zurück, mit vielen schönen Begegnungen und bleibenden Erlebnissen. Nun soll ein Nachfolger für den amtierenden König gefunden werden. Wie gewohnt findet das Königsvogelschießen auf dem Hof „An der Marienschule“ vor der Kita St. Heinrich neben der Kirche statt. Beginn ist um 15 Uhr. Hierzu lädt die Bruderschaft die Bevölkerung und befreundeten Bruderschaften ein. Bereits um 14 Uhr werden die Mülhausener Schützen gemeinsam mit dem Trommlercorps Einigkeit Vinkrath ihr Königshaus abholen und mit einem kurzen Umzug von der Hauptstraße über die Kempener Straße und den Blumenweg zum Schießplatz geleiten. Für Besucherinnen und Besucher gibt es neben einem Getränkepavillon eine große Cafeteria und einen Grillstand. Für Kinder stehen unter anderem eine Hüpfburg, Spielgeräte und ein Lasergewehr zur Verfügung. Vor Regen und Sonne sollen zwei große Zelte auf dem Schulhof die Besucher schützen. 2019 zog sich mit 466 Schüssen lange hin: Erst um 19.37 Uhr setzte Manfred Wolfers jr. den letzten gezielten Schuss und holte den Vogel von der Stange.

(biro)