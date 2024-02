Aufführung des Grefrather Schlittschuhklubs Schlittschuh-Spektakel im Stadion mit „Tiana und der Froschprinz“

Die Lieder entführten nicht nur in die Welt von Disney+, sondern überraschten das Publikum mit einer vielfältigen Musikauswahl. Neben den bekannten Melodien aus dem Disney-Film wurden auch Hits wie „Sex Bomb", „A Little Party Never Killed Nobody" sowie Hits von Abba eingebunden. Ein Highlight des Abends war der Moment, als das Eis in einem faszinierenden Feuerspiel erstrahlte. Der Prinz, der von Henk gespielt wurde, spuckte sogar Feuer. „Das hat er sich selbst beigebracht.", berichteten die Eisläuferinnen. Besonders war für das Publikum auch die Szene, in der die Prinzessin, die von Senna gespielt wurde, vom Prinzen hochgehoben und durch die Luft geworfen wurde.