Aufführung in Grefrath Schlittschuhclub probt für neues Eismärchen

Für den Grefrather Schlittschuhclub hat die Generalprobe für die neue Aufführung begonnen. Gezeigt wird am Samstag, 24. Februar, „Tiana und der Froschprinz“. Die Eisläuferinnen und Eisläufer Henk, der in die Rolle des Prinzen schlüpft, stehen kurz vor der Aufführung ihres Märchens, das in diesem Jahr an die Walt-Disney-Version des Froschkönigs angelehnt ist. Wobei die Geschichte im New Orleans der 1920er Jahre spielt und der Froschkönig sich beim Kuss nicht zurückverwandelt, sondern vielmehr die Küssende ebenfalls in einen Frosch verzaubert.