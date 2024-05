Geschichten eines Sargträgers „Der Tod ist nie fair, er verändert immer unser Leben“

Ein paar Tipps gab der schreibende Schauspieler und Sargträger den knapp 30 Gästen mit auf den Weg: „Sprecht über eure Beisetzung! Das hilft den Hinterbliebenen.“ So können die Musik und die Gestaltung der Trauerfeier im Sinne des Verstorbenen geplant werden. Für den unübersehbar großen Oliver Fleischer steht fest: Er wird verbrannt und in einer Urne bestattet: „Ich denke da an die Bandscheibe der Sargträgerkollegen“, sagt er lachend.