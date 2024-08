Eissport- und Eventpark Grefrath Sanierung des Eisstadions kurz vor dem Abschluss

Das möchte Bernd Schoenmackers unbedingt festhalten: „Ich freue mich riesig, wenn der erste Klecks Farbe auf die Wände kommt.“ Der Geschäftsführer der Sport und Freizeit gGmbH – die Gesellschaft ist besser bekannt als der Eissport- und Eventpark – will damit sagen, dass die Sanierung des Eisstadions kurz vor dem Abschluss steht. Schließlich werden noch die drei neuen Schriftzüge über dem Haupteingang und an den beiden Seitenwänden montiert. Fertig? „Vielleicht müssen am Ende noch wenige Kleinigkeiten erledigt werden“, räumt Tim Schummers ein. Aber der technische Leiter ist sich sicher: Bis Ende September ist die Sanierung abgeschlossen. Denn am 27. September beginnt die neue Eissaison 2024/25. Für die vielen Freunde des Schlittschuhlaufs werden die Neuerungen im und am Eisstadion deutlich sichtbar sein.