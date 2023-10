Von Bambini bis Alte Herren SSV Grefrath bringt alle Mannschaften ins Stickeralbum

Die Resonanz war riesig. Gut 220 Mitglieder beteiligten sich an der Aktion, unterteilt nach den Mannschaften, in denen sie normalerweise auf Punktejagd gehen. Entstanden ist ein hochwertiges, 62 Seiten starkes Heft im DIN-A4-Format, in dem sich neben den Mannschaften weitere Rubriken wie der Vorstand, alles rund um den Verein, den Platzwart und die Vereinschronik wiederfinden.