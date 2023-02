Saison endet im März Eisstadion in Grefrath auch an Karneval geöffnet

Die Saison nähert sich langsam dem Ende. Noch bis einschließlich Sonntag, 26. Februar, steht der Außenbereich des Eisstadions zur Verfügung. Für Freitag, 24. Februar, ist noch die letzte große Eisdisco geplant. Start ist um 18 Uhr, Ende um 22.30 Uhr. Karten sollten rechtzeitig online im Vorverkauf bestellt werden – die letzten sechs Disco-Veranstaltungen in dieser Saison waren restlos ausverkauft. Ab Mittwoch, 1. März, öffnet bis zum Wochenende die Halle zu Sonderpreisen für alle, die noch mal eislaufen wollen. Wenn der Außenbereich mit Bahn und Zelt schon abgetaut ist, findet am Freitag, 3. März, ab 20 Uhr die Abtau-Party auf dem Eis in der Halle statt. Auch hier sei die Kapazität begrenzt, so Lankes, weshalb der Online-Vorverkauf empfohlen wird. Für Eisläufer steht die Halle danach noch am Samstag und Sonntag, 4. und 5. März, von 10 bis 18.30 Uhr zur Verfügung, dann ist die Eislaufsaison zu Ende.