City-Fest lockt in den Ortskern Ein Fest von Grefrathern für Grefrather

Schon der Schwof am Samstagabend auf dem Marktplatz mit den Poether Show Fanfaren aus Mönchengladbach sei gut angenommen worden, so Klausmann. Die Besucher hätten bei gepflegter Unterhaltungsmusik Spaß gehabt. Wer am Sonntag an den Stände vorbeischlenderte, die sich durch den Ortskern zogen,, entdeckte immer wieder Witziges und Ausgefallenes. Beim Oedter Nähstübchen sorgten etwa die breiten Hundehalsbänder mit der gestickten Aufschrift „Terrorqueen“ für herzliche Lacher. „Wenn man einen Hund hat, der eine Queen ist und ab und zu auch mal etwas Terror macht, liegt es doch nahe, so etwas zu kreieren, oder?“, bemerkte Ideengeberin Heike Sell mit einem Augenzwinkern.