Für den Frieden in der Ukraine Friedensgebet auf dem Grefrather Markt

Etwa einhundert Bürgerinnen und Bürger kamen am vergangenen Donnerstagabend zum ökumenischen Friedensgebet auf dem Grefrather Marktplatz zusammen. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde hatte zusammen mit der Gemeinde Grefrath zum vierten Mal dazu eingeladen, für den Frieden in der Ukraine und den vielen Ländern der Erde zu beten, in denen es kriegerische Auseinandersetzungen gibt.