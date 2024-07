Angebot in Grefrath Romane, Krimis und mehr finden durch Bücherschrank neue Leser

Der Bücherschrank ist jetzt da und steht rund um die Uhr zur Verfügung. Das Konzept hat sich in vielen Städten und Gemeinden schon bewährt: Wer mag, stellt eigene, lesenswerte Bücher ein, die man schon gelesen hat und nicht aufbewahren möchte, und der nächste nimmt ein oder zwei Bücher, die er gern lesen würde, kostenfrei aus dem Schrank. So finden Bücher stets neue Leser. „Willkommen sind gut erhaltene Bücher, wie Romane, Fach- und Sachliteratur, Reiseführer, Bildbände, Krimis, Kinder- und Jugendbücher und so weiter“, heißt es von der Gemeinde Grefrath. Die Gemeinde bittet darum, eine Kisten oder Tüten voller Bücher abzustellen und keine Zeitschriften oder Werbematerialien in den neuen Bücherschrank zu legen.