2Takt-Challenge in Grefrath Riesen-Gaudi mit Mofas

(nop) In Grefrath lag am Sonntag der typische Geruch von verbranntem 1:25-Mofa-Benzin in der Luft. In Teams bewiesen die Teilnehmer auf den bereitstehenden Mofas der Marke Piaggio Ciao den rund 200 Meter langen Parcours, viele Zuschauer begleiteten das Spektakel.